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Саудовский клуб предложил 65 миллионов за игрока «Барселоны»

28 июля 2024, 16:11
1

«Барселона» получила предложение из Саудовской Аравии на 65 миллионов евро о продаже вингера Рафиньи. По данным Mundo Deportivo, испанский клуб считает эту сумму несколько заниженной. При этом сам Рафинья не склонен покидать команду.

Несколько недель назад сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет «Аль-Хиляль». В «Барселоне» заявили, что будут готовы к переговорам, только в случае предложения в размере около 90 миллионов евро.

С тех пор «блауграна» снизила свои финансовые требования. Поскольку каталонцы хотят подписать Нико Уильямса и Дани Ольмо, команде придется продавать игроков.

  • Контракт Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.
  • В прошлом сезоне 27-летний бразилец сыграл за каталонцев в 37 встречах, забил 10 голов, отдал 13 передач.
  • На Кубке Америки-2024 Рафинья принял участие в 4 встречах команды Бразилии, забил 1 мяч.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Барселона Рафинья
Комментарии (1)
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Spartak_forv@
1722177033
Рафинья лучше всего играет справа,это его родное место и оно сейчас занято Ямалем,и Рафа вынужден выходить слева и есть возможность заменить его профильным левым вингом-Нико Уильямсом вот и весь резон,при этом хайп вокруг Нико то-же настораживает,настолько ли он окажется хорош в Барсе
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