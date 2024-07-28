Саудовский клуб предложил 65 миллионов за игрока «Барселоны»

«Барселона» получила предложение из Саудовской Аравии на 65 миллионов евро о продаже вингера Рафиньи. По данным Mundo Deportivo, испанский клуб считает эту сумму несколько заниженной. При этом сам Рафинья не склонен покидать команду.
Несколько недель назад сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет «Аль-Хиляль». В «Барселоне» заявили, что будут готовы к переговорам, только в случае предложения в размере около 90 миллионов евро.
С тех пор «блауграна» снизила свои финансовые требования. Поскольку каталонцы хотят подписать Нико Уильямса и Дани Ольмо, команде придется продавать игроков.
- Контракт Рафиньи с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.
- В прошлом сезоне 27-летний бразилец сыграл за каталонцев в 37 встречах, забил 10 голов, отдал 13 передач.
- На Кубке Америки-2024 Рафинья принял участие в 4 встречах команды Бразилии, забил 1 мяч.
- Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo