Названы кандидаты на замену Спаллетти в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти склоняется к тому, чтобы уйти в отставку. На специалиста повлиял разгром национальной команды от Норвегии (0:3) в Осло в отборочном матче ЧМ-2026.

Главным кандидатом на замену Спаллетти является Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет «Аль-Наср». Также не исключен вариант с назначением Клаудио Раньери.