Названы кандидаты на замену Спаллетти в сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти склоняется к тому, чтобы уйти в отставку. На специалиста повлиял разгром национальной команды от Норвегии (0:3) в Осло в отборочном матче ЧМ-2026.
Главным кандидатом на замену Спаллетти является Стефано Пиоли, который сейчас возглавляет «Аль-Наср». Также не исключен вариант с назначением Клаудио Раньери.
- 9 июня Италия дома проведет отборочный матч с Молдовой.
- 66-летний Спаллетти возглавляет сборную Италии с 1 сентября 2023 года.
Источник: gianlucadimarzio.com