Пиоли поделился впечатлениями от работы с Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли охарактеризовал своего форварда Криштиану Роналду.
«Роналду всегда выходит на тренировку раньше всех. Перфекционист, который требует от себя и других.
Криштиану живет для команды, помогает, советует. Я позволяю ему разговаривать с футболистами. Я не могу относиться к Роналду как к остальным.
Сравнить Роналду и Ибрагимовича? У них разные характеры. Златан импульсивен, у него доминирующая личность. Криштиану глобален, огромен.
1000 голов Роналду не за горами, он думает о них», – сказал Пиоли.
- Роналду в Саудовской Аравии 2 года.
- У Криштиану 5 «Золотых мячей».
- Пиоли в «Аль-Насре» с осени.
Источник: Football Italia