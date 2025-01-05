Пиоли поделился впечатлениями от работы с Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Стефано Пиоли охарактеризовал своего форварда Криштиану Роналду.

«Роналду всегда выходит на тренировку раньше всех. Перфекционист, который требует от себя и других.

Криштиану живет для команды, помогает, советует. Я позволяю ему разговаривать с футболистами. Я не могу относиться к Роналду как к остальным.

Сравнить Роналду и Ибрагимовича? У них разные характеры. Златан импульсивен, у него доминирующая личность. Криштиану глобален, огромен.

1000 голов Роналду не за горами, он думает о них», – сказал Пиоли.