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  • Форварда «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба. Он был пьян

Форварда «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба. Он был пьян

6 января 2022, 11:59
28

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев покинул ночной клуб The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.

Это произошло после празднования футболистом своего 23-летия. День рождения у него сегодня, 6 января.

Форвард был пьян, когда его выгоняли из развлекательного заведения. Причина – он кого-то «послал».

Журналист Иван Карпов в телеграм-канале опубликовал видеоподтверждение произошедшего.

  • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
  • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Игнатьев Иван
Комментарии (28)
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Solist345345
1641460428
Ни что уже Игнатьева не остановит. Карьера, не успев начаться, уже завершилась. Много примеров в нашем футболе, к сожалению.
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Лфшт
1641461579
Ублюдок
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vmonomah17
1641463074
Парень имеет право! Он уже всего добился в футболе, так что может уже расслабиться и отдохнуть)))
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NewLife
1641463120
"Причина – он кого-то «послал»." "Форвард был пьян....." Трезвый Ракитский на весь стадион судью на .уй послал, и что ?
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Январь 59
1641463410
Не можешь проявить себя на поле покажи свое лицо в ночном клубе. Пора кже выгонять из футбола. Его уровень- команда аутсайдер фнл
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Garrincha58
1641463622
конец карьере пьянки гулянки .... пошёл по стопам Кокорина
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JTherry
1641467610
Игнатьев за 2 года успел "прославиться" на танцах с пивком на Мальдивах и в клубе... когда в футбол будешь играть, Иван..?
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Красногорск_Фан
1641467616
Читаю и офигеваю. Как будто критики сами не выпивали и не посылали. Видимо не так много выпивали и не так далеко посылали.
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mutabor0992
1641467617
Животное!Но виноваты С.Ш.А. Они ему наливали паленку.)))
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серега кашин
1641467718
пропал как футболист, фнл или любители в дальнейшем
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