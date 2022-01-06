Форварда «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба. Он был пьян

Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев покинул ночной клуб The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.
Это произошло после празднования футболистом своего 23-летия. День рождения у него сегодня, 6 января.
Форвард был пьян, когда его выгоняли из развлекательного заведения. Причина – он кого-то «послал».
Журналист Иван Карпов в телеграм-канале опубликовал видеоподтверждение произошедшего.
- В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
- Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.
Источник: «Бизнес Online»