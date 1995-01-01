Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Форварда «Рубина» Игнатьева выгнали из ночного клуба. Он был пьян

    Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев покинул ночной клуб The MODS в Красноярске в сопровождении охраны.

    Это произошло после празднования футболистом своего 23-летия. День рождения у него сегодня, 6 января.

    Форвард был пьян, когда его выгоняли из развлекательного заведения. Причина – он кого-то «послал».

    Журналист Иван Карпов в телеграм-канале опубликовал видеоподтверждение произошедшего.

    • В текущем сезоне Игнатьев не забил ни одного гола в 10 матчах.
    • Его контракт с «Рубином» действует до июня 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бизнес Online»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6918

      серега кашин 1 час назад

      пропал как футболист, фнл или любители в дальнейшем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3888

      mutabor0992 1 час назад

      Животное!Но виноваты С.Ш.А. Они ему наливали паленку.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30740

      VVM1964 > mutabor0992 42 минуты назад

      Ты такой правильный всегда был или память как у рыб ??? ))) И при чем здесь США ? Странный юмор ...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3888

      mutabor0992 > VVM1964 39 минут назад

      Что тупишь?Бодун?Так пойди похмелись.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30740

      VVM1964 > mutabor0992 32 минуты назад

      Трезв , как стеклышко , " до первой звезды нельзя - пост , батенька " )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3265

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Читаю и офигеваю. Как будто критики сами не выпивали и не посылали. Видимо не так много выпивали и не так далеко посылали.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19719

      JTherry > Красногорск_Фан 1 час назад

      "выпивавшие критики" не играли в футбол на уровне РПЛ, в этом все дело...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30740

      VVM1964 > Красногорск_Фан 38 минут назад

      Ты что ??? - здесь исключительно не пьющие полу-святые собрались , не пьют, не курят , не гуляют , матом не ругаются , читают исключительно философские трактаты и священо писания )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19719

      JTherry 1 час назад

      Игнатьев за 2 года успел "прославиться" на танцах с пивком на Мальдивах и в клубе... когда в футбол будешь играть, Иван..?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3888

      mutabor0992 > JTherry 1 час назад

      А оно ему надо?Игрок-пьет,а бабло капает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19719

      JTherry > mutabor0992 1 час назад

      кто может знать, что у Игнатьева в голове: если только бабло, то карьере пришел конец...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3888

      mutabor0992 > JTherry 1 час назад

      Видели мы их в еврокубках...Когда их как дворовую команду возили.Профессионалов я там не увидел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19719

      JTherry > mutabor0992 1 час назад

      "Рукав" хорошо "повозил" рубин...) до этого даже не слышал про существование такой команды...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      Дубина 2 часа назад

      алкашара

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15592

      Garrincha58 2 часа назад

      конец карьере пьянки гулянки .... пошёл по стопам Кокорина

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2134

      Январь 59 2 часа назад

      Не можешь проявить себя на поле покажи свое лицо в ночном клубе. Пора кже выгонять из футбола. Его уровень- команда аутсайдер фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12231

      NewLife 2 часа назад

      "Причина – он кого-то «послал»." "Форвард был пьян....."
      Трезвый Ракитский на весь стадион судью на .уй послал, и что ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1415

      vmonomah17 2 часа назад

      Парень имеет право! Он уже всего добился в футболе, так что может уже расслабиться и отдохнуть)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +584

      СуперПАВ9 3 часа назад

      Можно подумать хорошие футболисты не косячат бывали случаи похуже

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92682
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68428
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru