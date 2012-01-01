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    «Астана» ведет переговоры о возвращении Деспотовича («СпортРадар.kz»)

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович вскоре может вернуться в казахстанскую «Астану». Она уже ведет переговоры по сербскому форварду.

    «Астана» ведeт переговоры с Деспотовичем с целью заполучить его в свои ряды на очень выгодных условиях. Клуб из Нур-Султана, за который Деспот уже выступал с 2016 по 2018 год (с перерывами), предлагает сербскому форварду двухлетний контракт.

    У Джордже действующее соглашение с «Рубином», которое рассчитано до 30 июня 2023-го, хотя казанцы и не прочь расстаться со своим нападающим, потерявшим место в основном составе.

    Однако сам Деспотович хочет вырвать у «рубиновых» все причитающиеся ему по контракту деньги, и только в этом случае его переход в другую команду будет реальным. Но то, что «Астана» уже с ним договаривается, это факт», – написал источник.

    • В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
    • В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
    • Серб играет в Казани с 2020 года.

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    Источник: телеграм-канал «СпортРадар.kz»

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