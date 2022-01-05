«Астана» ведет переговоры о возвращении Деспотовича («СпортРадар.kz»)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович вскоре может вернуться в казахстанскую «Астану». Она уже ведет переговоры по сербскому форварду.
«Астана» ведeт переговоры с Деспотовичем с целью заполучить его в свои ряды на очень выгодных условиях. Клуб из Нур-Султана, за который Деспот уже выступал с 2016 по 2018 год (с перерывами), предлагает сербскому форварду двухлетний контракт.
У Джордже действующее соглашение с «Рубином», которое рассчитано до 30 июня 2023-го, хотя казанцы и не прочь расстаться со своим нападающим, потерявшим место в основном составе.
Однако сам Деспотович хочет вырвать у «рубиновых» все причитающиеся ему по контракту деньги, и только в этом случае его переход в другую команду будет реальным. Но то, что «Астана» уже с ним договаривается, это факт», – написал источник.
- В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
- В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
- Серб играет в Казани с 2020 года.
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