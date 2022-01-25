«Нижний Новгород» арендовал Стоцкого у «Краснодара» до конца сезона

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий перешел в «Нижний Новгород».

По информации «Матч ТВ», нижегородцы арендовали 32-летнего футболиста до конца сезона. Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Равиль Измайлов.

«Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.

В текущем сезоне игрок провел 8 матчей.

Его контракт с клубом истекает в июне 2022-го.

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