«Нижний Новгород» арендовал Стоцкого у «Краснодара» до конца сезона

Защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий перешел в «Нижний Новгород».
По информации «Матч ТВ», нижегородцы арендовали 32-летнего футболиста до конца сезона. Эту информацию подтвердил гендиректор клуба Равиль Измайлов.
- «Краснодар» купил Стоцкого у «Уфы» летом 2018 года за 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне игрок провел 8 матчей.
- Его контракт с клубом истекает в июне 2022-го.
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Источник: «Матч ТВ»