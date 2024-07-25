Стоцкий объяснил разницу между российским и европейским футболом

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий вспомнил выступление с командой в еврокубках.

«Если в первый год мы прошли «Байер», а с «Валенсией» вылетели только на 90 какой-то минуте, то уровень «Краснодара» был довольно высокий. Мы играли на равных, обыгрывали дома «Севилью».

Потому в таких матчах и прибавляешь. Это совершенно другой футбол. Там играют более раскрепощенно, в атаку. Российский футбол всe-таки отличается. Наверное, у нас меньше нестандартных решений. Может, какие-то физиологические особенности влияют, но там всe быстрее. Было тяжело играть против таких команд. Во внутреннем чемпионате можешь столкнуться с таким только в нескольких матчах за сезон, а там абсолютно каждая игра в таком темпе. Это топ-уровень», – сказал Стоцкий.