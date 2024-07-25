Стоцкий дал «Краснодару» рецепт трофеев

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий дал совет клубу, как брать трофеи.
- За 16-летнюю историю у «Краснодара» 0 трофеев.
– Нет ощущения, что в жертву некоему стилю приносятся потенциальные трофеи?
– Возможно, из-за этого и не хватает трофеев. Все об этом говорят. Чтобы выигрывать трофеи, нужно показывать более прагматичный футбол.
Те же Англия и Франция на Евро-2024 играли от печки и дошли до финальных стадий.
- В прошлом сезоне РПЛ «Краснодар» до последнего тура претендовал на золото.
- Стоцкий был в «Краснодаре» в 2018-2021 годах.
Источник: «Чемпионат»