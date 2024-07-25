Стоцкий дал «Краснодару» рецепт трофеев

Бывший защитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий дал совет клубу, как брать трофеи.

За 16-летнюю историю у «Краснодара» 0 трофеев.

– Нет ощущения, что в жертву некоему стилю приносятся потенциальные трофеи?

– Возможно, из-за этого и не хватает трофеев. Все об этом говорят. Чтобы выигрывать трофеи, нужно показывать более прагматичный футбол.

Те же Англия и Франция на Евро-2024 играли от печки и дошли до финальных стадий.