Семь игроков «Краснодара» проверили на допинг в июне. Это как минимум в 3,5 раза больше, чем в любом другом клубе РПЛ

Спам бы проверили или конюшню. Вот где открытия будут мирового масштаба.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне провело проверку восьми футболистов «Краснодара».
Тест на применение запрещенных препаратов в прошлом месяце прошли голкиперы команды Станислав Крицюк и Матвей Сафонов, полузащитники Дмитрий Стоцкий, Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев и нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.
Газинского и Скопинцева РУСАДА проверило уже второй раз с начала этого года.
Кроме того, допинг-тестирование в июне прошли два футболиста «Уфы» и по одному из «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова», тульского «Арсенала» и «Рубина».
- В сезоне-2018/19 «Краснодар» занял третье место в РПЛ и выступит в квалификации Лиги чемпионов.