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    Семь игроков «Краснодара» проверили на допинг в июне. Это как минимум в 3,5 раза больше, чем в любом другом клубе РПЛ

    Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне провело проверку восьми футболистов «Краснодара».

    Тест на применение запрещенных препаратов в прошлом месяце прошли голкиперы команды Станислав Крицюк и Матвей Сафонов, полузащитники Дмитрий Стоцкий, Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев и нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

    Газинского и Скопинцева РУСАДА проверило уже второй раз с начала этого года.

    Кроме того, допинг-тестирование в июне прошли два футболиста «Уфы» и по одному из «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова», тульского «Арсенала» и «Рубина».

    • В сезоне-2018/19 «Краснодар» занял третье место в РПЛ и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2209

      paracetamol 15 минут назад

      Спам бы проверили или конюшню. Вот где открытия будут мирового масштаба.

      0
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      Рейтинг: +31434

      MaxRnD 30 минут назад

      После серебряного сезона та же струя была и с Ростовом, но тогда допинг-травля усугублялась ещё и полнейшим судейским произволом ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4931

      батог 36 минут назад

      Чисто по тупому Быки самая шустрая команда, ну потому и .....

      0
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      Рейтинг: +1766

      Dellleone 42 минуты назад

      Неужели капают под Галицкого ? Решили отжать и Краснодар.

      2
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      Рейтинг: +228

      guron88 > Dellleone 22 минуты назад

      Я тоже, уже неоднократно задумывался над этим. Не исключаю, что именно таки будет. Всё к этому идёт...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31024

      portero 1 час назад

      чем обусловлено такое внимание? и где паритет.

      2
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