Семь игроков «Краснодара» проверили на допинг в июне. Это как минимум в 3,5 раза больше, чем в любом другом клубе РПЛ

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в июне провело проверку восьми футболистов «Краснодара».

Тест на применение запрещенных препаратов в прошлом месяце прошли голкиперы команды Станислав Крицюк и Матвей Сафонов, полузащитники Дмитрий Стоцкий, Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев и нападающие Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов.

Газинского и Скопинцева РУСАДА проверило уже второй раз с начала этого года.

Кроме того, допинг-тестирование в июне прошли два футболиста «Уфы» и по одному из «Спартака», «Зенита», ЦСКА, «Ростова», тульского «Арсенала» и «Рубина».