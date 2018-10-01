Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Стоцкий – о матче с «Севильей»: «Нам не страшно с ними играть, иначе зачем выходить на поле?»

    Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий не стал называть «Севилью» фаворитом предстоящего матча Лиги Европы.

    «Не знаю, кто будет фаворитом в матче с «Севильей». Все покажет поле. Дома каждый видел матчи испанцев, но вместе с тренерами еще не разбирали их игру.

    Нам не страшно с ними играть, иначе зачем выходить на поле? Никто никого не боится. Будем выходить и играть.

    У нас тяжелый график. Нужно вкатываться в него. Пока нам не всегда хватает свежести. Нужно привыкать. Возможно, с «Динамо» мы начали не очень хорошо, но когда забили, стали держать игру и довели ее до победы», – сказал Стоцкий.

    Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2018 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11