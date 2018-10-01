Стоцкий – о матче с «Севильей»: «Нам не страшно с ними играть, иначе зачем выходить на поле?»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий не стал называть «Севилью» фаворитом предстоящего матча Лиги Европы.

«Не знаю, кто будет фаворитом в матче с «Севильей». Все покажет поле. Дома каждый видел матчи испанцев, но вместе с тренерами еще не разбирали их игру.

Нам не страшно с ними играть, иначе зачем выходить на поле? Никто никого не боится. Будем выходить и играть.

У нас тяжелый график. Нужно вкатываться в него. Пока нам не всегда хватает свежести. Нужно привыкать. Возможно, с «Динамо» мы начали не очень хорошо, но когда забили, стали держать игру и довели ее до победы», – сказал Стоцкий.

Матч второго тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» – «Севилья» состоится в четверг, 4 октября, в 22:00 по московскому времени.