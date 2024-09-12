Экс-защитник трех команд РПЛ и сборной России перешел в клуб Первой лиги

«Уфа» подписала контракт с защитником Дмитрием Стоцким, находившимся в статусе свободного агента.

Футболист ранее уже выступал за команду в 2015–2018 годах, когда она играла в Премьер-лиге. Он провел за «Уфу» 102 матча, забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повзякой.