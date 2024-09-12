Экс-защитник трех команд РПЛ и сборной России перешел в клуб Первой лиги

«Уфа» подписала контракт с защитником Дмитрием Стоцким, находившимся в статусе свободного агента.
Футболист ранее уже выступал за команду в 2015–2018 годах, когда она играла в Премьер-лиге. Он провел за «Уфу» 102 матча, забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач, неоднократно выводил команду на поле с капитанской повзякой.
- 34-летний Стоцкий также играл в РПЛ за «Краснодар» и «Пари НН», помимо них выступал за «Балтику», «Клайпеду» и «Краснодар-2».
- У него на счету 1 матч за сборную России, 2 игры в квалификации Лиги Чемпионов и 10 встреч в Лиге Европы.
- «Уфа» занимает 17-е место в Первой лиге с 6 очками после 9 туров.