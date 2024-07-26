Стоцкий: «Галицкому неинтересно просто выигрывать, ему нужен футбол для болельщиков»

Бывший игрок «Краснодара» Дмитрий Стоцкий охарактеризовал владельца краснодарского клуба Сергея Галицкого.

Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году – он болен.

Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году.

У «Краснодара» 0 титулов в истории.

– Галицкий всегда требовал от «Краснодара» играть в атаку?

– Да. Для него стиль игры имеет большое значение. Просто выигрывать ему неинтересно. Он любит, когда футбол для болельщиков, потому что Сергей Николаевич любит свой город и хочет радовать краснодарский народ игрой команды.