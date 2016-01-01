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    Живоглядов, Едвай, Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Круговой, Ерохин, Малком выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

    «Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.

    Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «РЖД Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Зенита»

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