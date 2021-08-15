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  • Живоглядов, Едвай, Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Круговой, Ерохин, Малком выйдут у гостей

Живоглядов, Едвай, Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Круговой, Ерохин, Малком выйдут у гостей

15 августа 2021, 16:30
34

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «РЖД Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.

Источник: твиттер «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Локомотив Зенит Ерохин Александр Живоглядов Дмитрий Зе Луиш Едвай Тин Круговой Данил Малком
Комментарии (34)
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Валерий1965
1629034980
Зенит - удачи!)
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portero
1629036125
Семак осмелился Дзюбу на лавку посадить, ну ваще уже второй раз...
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житель СПб
1629038761
Зенит ходит пешком, а Локо вокруг него... Другого футбола хочется..
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Санчес65
1629040853
Лучший в первом тайме Конечно Карасев...наверное за неудаление Кузяева кэш в десятки а то сотни раз больше, чем за какой то там суперкубок.
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житель СПб
1629040965
Вот как в Москве любят кричать о том что Матч ТВ куплен Газпромом, Зенитом и т.п. Про слова Генича о битве столиц я уже сказал. А вот сейчас комментаторы вовсю кричат о необходимости удаления Кузяева. Удаления?! За что? За игровые действия на половине Локо, когда в игровой ситуации Кузяев задел-ударил игрока Локо. Никакой красной и не пахло. Есть формальные основания для 2 желтой? В общем, да. Как и основания ее не давать. На усмотрение судьи. Судья решил не ломать матч. Но я сейчас не об этом, я о том, что якобы Матч-ТВ за Зенит: И близко этого нет!
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BarStep
1629041011
Как-то первый тайм совсем ниочём.. Поставьте обратно Дзюбу в штрафную.. Так будет привычней всем.. И нашим и не нашим..
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NewLife
1629041106
Карась допускает ошибки. Перехвалили ?
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NewLife
1629041197
Зачем Гейнич выбрал профессию комментатора, ему ближе архивно статистическая работа, засрал уши.
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portero
1629042180
Семак то что Кузяева не заменил? Ну раз играет он так...
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PAREVG.
1629042268
доигрался...
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