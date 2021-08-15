Живоглядов, Едвай, Зе Луиш – в основе «Локомотива» на матч с «Зенитом»; Круговой, Ерохин, Малком выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч четвертого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Пабло, Едвай, Рыбус, Жемалетдинов, Куликов, Магкеев, Смолов, Камано, Зе Луиш.

Запасные: Савин, Худяков, Ненахов, Сильянов, Иваньков, Миранчук, Рыбчинский, Тикнизян, Бабкин, Петров, Зинович, Лисакович.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Дуглас Сантос, Круговой, Барриос, Кузяев, Ерохин, Вендел, Малком, Азмун.

Запасные: Одоевский, Бязров, Чистяков, Хотулев, Сутормин, Мостовой, Кравцов, Дзюба, Кузнецов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры на московской «РЖД Арене», которая начнется в 17:30 по Москве.