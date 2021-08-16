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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Игорь Демешко, Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков AVAR – Алексей Лунёв
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Делегат:
Дмитрий Солдаткин
Инспектор:
Сергей Французов
Материалы

Локомотив - Зенит

15.08.2021, Воскресенье, 17:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 4 тур Локомотив - Зенит
Суперкубок России 2021
Финал
17 июля, суббота 19:00 Зенит 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Зенит 6:1 Локомотив
6 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:0 Зенит
Суперкубок России 2020
Финал
7 августа, пятница 19:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
28 сентября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Зенит
Суперкубок России 2019

6 июля, суббота 19:00 Зенит 2:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Зенит
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 5:3 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

22 января, вторник 20:00 Зенит 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Зенит
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +94

    GINSW 15 августа 2021, 19:49

    Как можно не заметить фола на Вендале атаки сзади перед пенальти зенита

    1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 15 августа 2021, 19:48

    Результат по игре. Если бы обе команды играли весю игру так, как в концовке, было бы очень весело!

    0
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 15 августа 2021, 19:30

    Жаль ничья. Но матч огонь получился ) Паровозы, давайте набирайте ещё лучшую форму перед ЛЕ! )

    1
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 15 августа 2021, 19:22

    будет еще гол ...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 15 августа 2021, 19:19

    Как так то

    0
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    Рейтинг: +995

    Riot Zero 15 августа 2021, 19:18

    Генич лижет, как собака

    0
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    Рейтинг: +2692

    swot1205 15 августа 2021, 19:17

    лохомотив Д Р О В А

    0
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    Рейтинг: +5941

    ySS 15 августа 2021, 19:15

    Лучший дельфин РПЛ!
    Болтуны решили поддержать!(

    0
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    Рейтинг: +94

    GINSW > ySS 15 августа 2021, 19:51

    лучший дельфин у нас Соболев))

    2
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    Рейтинг: +5941

    ySS 15 августа 2021, 18:49

    По итогам дня может получиться, что польский ноунейм Рукав выиграл у лидера РПЛ...

    1
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    Рейтинг: +5941

    ySS 15 августа 2021, 18:47

    Удаление пошло Локомотиву во вред)

    1
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