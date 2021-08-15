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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Зенит
Локомотив - Зенит: обзор матча 15 августа 2021
Локомотив
15.08.2021, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
90'
Ф. Смолов (П)
85'
А. Сутормин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Зенит
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Смолов
90'
90'
Замена
А. Мостовой
️️️️
Вендел
88'
Замена
А. Дзюба
️️️️
С. Азмун
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Куликов
86'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Сутормин
Желтая карточка
Гилерме
83'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Живоглядов
77'
Травма
Д. Живоглядов
76'
Желтая карточка
З. Луиш
75'
74'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Малком
73'
Травма
Малком
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Камано
57'
Желтая карточка
Пабло
55'
50'
Вторая желтая
Д. Кузяев
Желтая карточка
Ф. Камано
48'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
М. Рыбус
46'
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Д. Круговой
Желтая карточка
Д. Куликов
42'
Желтая карточка
М. Рыбус
34'
Желтая карточка
Т. Едвай
19'
19'
Желтая карточка
Д. Кузяев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
23
Пабло
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
8
Вендел
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Малком
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
19
Кирилл Зинович
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Зенит
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
22
Артем Дзюба
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гилерме
23
Пабло
4
Едвай
27
Магкеев
31
Рыбус
27
Живоглядов
40
Камано
25
Куликов
10
Жемалетдинов
90
Смолов
29
Зе Луиш
4-1-2-2-1
41
Кержаков
15
Караваев
3
Круговой
6
Ловрен
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
14
Кузяев
8
Вендел
10
Малком
21
Ерохин
20
Азмун
31
Рыбус
21
Тикнизян
21
Тикнизян
31
Рыбус
27
Живоглядов
21
Миранчук
21
Миранчук
27
Живоглядов
40
Камано
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
40
Камано
25
Куликов
99
Лисакович
99
Лисакович
25
Куликов
3
Круговой
78
Чистяков
78
Чистяков
3
Круговой
10
Малком
11
Сутормин
11
Сутормин
10
Малком
8
Вендел
77
Мостовой
77
Мостовой
8
Вендел
20
Азмун
22
Дзюба
22
Дзюба
20
Азмун
Остались в запасе
Локомотив
Зенит
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Марко Николич
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
16
Андрей Савин
ВР
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Остались в запасе
5
Кирилл Кравцов
ОП
1
Давид Бязров
ВР
71
Даниил Одоевский
ВР
4
Данила Хотулев
ЦЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Локомотив - Зенит
7
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Игорь Демешко
Максим Гаврилин
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков AVAR – Алексей Лунёв
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Делегат:
Дмитрий Солдаткин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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