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Живоглядов назвал главную цель «Локомотива» на сезон-2022/23

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал о целях клуба на предстоящий сезон.

– Весной «Локомотив» стал шестым, но это был переходный сезон – с новой стратегией, сменой тренера и состава. За что поборетесь в новом чемпионате?

– Я уже много раз говорил, что «Локомотив» – гранд российского футбола, который всегда должен бороться за первые места, еврокубковую зону. Другого выхода просто не существует.

Если не верить в чемпионство, то к чему это все? Мы – верим. И обязательно поборемся. А весной посмотрим, что получилось.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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