«Пари НН» зимой может расстаться с рядом ведущих игроков

Новый спортивный блок «Пари НН» принял решение отказаться от целого ряда футболистов, сообщает Legalbet.

Во вторую команду был переведен только восстановившийся после травмы полузащитник Илья Жигулeв. Ранее туда отправили защитника Кирилла Глущенкова.

Защитник Дмитрий Тихий был переведeн на индивидуальный режим тренировок по решению спортивного блока, он не будет принимать участие в играх. Футболисты команды уверены, что зимой клуб также покинут другие игроки, пришедшие в прошлом сезоне, такие как Матео Стаматов, Валерий Царукян, Зе Турбо и Хуан Боссели.

Ранее уже сообщалось, что клуб разорвал контракт с защитником Дмитрием Живоглядовым. Соглашение было расторгнуто с выплатой компенсации свыше 20 миллионов рублей, хотя новый тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко просил оставить игрока в команде, так как хорошо знает его по «Уфе».

Во вторую команду также отправлен нападающий Николоз Кутателадзе из-за конфликта с заместителем спортивного директора.