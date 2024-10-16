Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?

    «Пари НН» зимой может расстаться с рядом ведущих игроков

    Новый спортивный блок «Пари НН» принял решение отказаться от целого ряда футболистов, сообщает Legalbet.

    Во вторую команду был переведен только восстановившийся после травмы полузащитник Илья Жигулeв. Ранее туда отправили защитника Кирилла Глущенкова.

    Защитник Дмитрий Тихий был переведeн на индивидуальный режим тренировок по решению спортивного блока, он не будет принимать участие в играх. Футболисты команды уверены, что зимой клуб также покинут другие игроки, пришедшие в прошлом сезоне, такие как Матео Стаматов, Валерий Царукян, Зе Турбо и Хуан Боссели.

    Ранее уже сообщалось, что клуб разорвал контракт с защитником Дмитрием Живоглядовым. Соглашение было расторгнуто с выплатой компенсации свыше 20 миллионов рублей, хотя новый тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко просил оставить игрока в команде, так как хорошо знает его по «Уфе».

    Во вторую команду также отправлен нападающий Николоз Кутателадзе из-за конфликта с заместителем спортивного директора.

    • После 11 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место с 11 очками.
    • Гончаренко был назначен главным тренером команды 9 октября. Он сменил на этом посту Сашу Илича, который был уволен 5 октября.

    Новости по теме
    В «Пари НН» произошел конфликт – игрок послал директора «на три буквы» 12
    «Пари НН» избавился от экс-защитника «Динамо» и «Локомотива» 3
    Обращение Акинфеева к назначенному в «Пари НН» Гончаренко 4
    Источник: Legalbet

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:14
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    The only one
    1729058153
    осталось объявить команду банкротом и сняться с соревнований.
    Ответить
    Интерес
    1729063898
    С "ведущими" не расстаются,тем более почти с десятком.
    Ответить
    Cleaner
    1729064193
    Пари НН весной может расстаться с РПЛ!!!...)))
    Ответить
    Cleaner
    1729065116
    Если НОВЫЙ(!) тренер просит оставить игрока, а РУКОВОДСТВО Пари НН разрывает с этим игроком контракт, значит руководят клубом реальные дебилоиды...(((
    Ответить
    FRZZ
    1729065598
    Интересно, это Гончаренко так решил? По всей видимости первая лига ждёт их.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 