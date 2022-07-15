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Живоглядов рассказал, кто из новичков «Локо» начал первым материться по-русски

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов рассказал об адаптации новичков.

– В «Локо» очень много новичков. Кто из них быстрее всех адаптировался к России?

– Едвай, Изидор и Керк. Но смотря по каким критериям судить.

– Обычно судят по тому, кто первым выучил русский мат.

– Тогда Бека-Бека, ха-ха! Иностранцев действительно первым делом учат матерным словам. У них еще произношение смешное. Но Бека-Бека сразу все освоил.

– За год состав «Локо» обновился больше чем наполовину. Помнишь свои ощущения, когда только появились инсайды со списком игроков, выставленных на продажу? Ты тоже в нем был.

– Слухи и разговоры ходили, но не скажу, что у меня были опасения. Наше дело – тренироваться и играть, остальное – второстепенно. В клубе нам сразу сказали: «Не слушайте, это неправда». В итоге осенью ушел один Крыховяк.

  • «Локомотив» занял 6-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует сегодня.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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