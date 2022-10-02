«Тяжело что-то говорить». Живоглядов – о поражении от «Урала»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4). Ему тяжело.

«Тяжело что-то говорить. Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать. Конечно, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Завтра тренировка – будем разбираться, тренер скажет, что и как.

Мне не особо было видно момент с удалением Максима Ненахова, а повтор я ещe не смотрел. Но в любом случае мы должны играть, а не разваливаться. Даже вдесятером.

Я вышел только при 0:4. На самом деле очень тяжело смотреть, как твоя команда проигрывает, а ты ничего не можешь сделать. Это давит», – сказал Живоглядов.