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    «Тяжело что-то говорить». Живоглядов – о поражении от «Урала»

    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4). Ему тяжело.

    «Тяжело что-то говорить. Мы проиграли матч, в котором дома должны побеждать. Конечно, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Завтра тренировка – будем разбираться, тренер скажет, что и как.

    Мне не особо было видно момент с удалением Максима Ненахова, а повтор я ещe не смотрел. Но в любом случае мы должны играть, а не разваливаться. Даже вдесятером.

    Я вышел только при 0:4. На самом деле очень тяжело смотреть, как твоя команда проигрывает, а ты ничего не можешь сделать. Это давит», – сказал Живоглядов.

    • У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
    • «Локомотив» занимает 12-е место.
    • Следующий соперник – «Сочи».

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    Источник: «Чемпионат»

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