Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Габулов: «Локомотив» уничтожается намеренно. Непонятно, что происходит с клубом»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4).

    «В первую очередь хочется сказать, что вратарю всегда тяжело играть, когда твоя команда абсолютно не организована и не прилагает никаких усилий, чтобы переломить ход встречи. Бездарный матч железнодорожников при оборонительных действиях!

    Непонятно вообще, что происходит с клубом. Какие цели, какие задачи… Даже приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно», – сказал Габулов.

    • «Локо» набрал 9 очков в 11 турах РПЛ.
    • Команда опустилась в зону переходных матчей.
    • Следующий соперник – «Сочи».

    Новости по теме
    Гогличидзе: «Слабейший «Локомотив» в истории? «Урал» это не интересует» 1
    «Нам стыдно и нам ситуация небезразлична». Живоглядов – фанатам «Локомотива» 3
    «Тяжело что-то говорить». Живоглядов – о поражении от «Урала»
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +328

      Slavan62 38 минут назад

      так немцы это и делают

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11