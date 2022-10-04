Габулов: «Локомотив» уничтожается намеренно. Непонятно, что происходит с клубом»

Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре «Локомотива» в матче 11-го тура РПЛ с «Уралом» (2:4).

«В первую очередь хочется сказать, что вратарю всегда тяжело играть, когда твоя команда абсолютно не организована и не прилагает никаких усилий, чтобы переломить ход встречи. Бездарный матч железнодорожников при оборонительных действиях!

Непонятно вообще, что происходит с клубом. Какие цели, какие задачи… Даже приходит в голову мысль, что «Локомотив» уничтожается намеренно», – сказал Габулов.