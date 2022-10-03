Гогличидзе: «Слабейший «Локомотив» в истории? «Урал» это не интересует»

А не рано-ли Урал стал считать себя шерифом, которого не интересуют проблемы индейцев.? Преждевременная эйфория, связанная с уходом Шалимова.Все команды (из которых его сплавляли) внезапно становились "играющими".
А Локо ещё всем отрыгнётся, пусть и эпизодами.
das ist richtig
Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в 11-м туре РПЛ.
«Тренер вносит свою лепту. Виктор Гончаренко – очень классный специалист, всe получается. Мы готовились к «Локо», удаление помогло, два быстрых гола обеспечили нам победу. Договаривались играть на максимальной самоотдаче.
Не интересуют разговоры о том, что это слабейший «Локомотив» в истории, потому что «Урал» должен решать свои задачи. У «Локо» хорошие футболисты, не зря они играют в таком клубе.
Дай бог, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Уверенности в этом никогда не может быть. Мы будем делать работу на максимум, а дальше будет видно», – сказал Гогличидзе.
- Каждая команда получила по красной карточке.
- «Локомотив» забил оба гола в компенсированное время 2-го тайма.
- «Урал» идет в РПЛ в зоне вылета.