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    Гогличидзе: «Слабейший «Локомотив» в истории? «Урал» это не интересует»

    Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в 11-м туре РПЛ.

    «Тренер вносит свою лепту. Виктор Гончаренко – очень классный специалист, всe получается. Мы готовились к «Локо», удаление помогло, два быстрых гола обеспечили нам победу. Договаривались играть на максимальной самоотдаче.

    Не интересуют разговоры о том, что это слабейший «Локомотив» в истории, потому что «Урал» должен решать свои задачи. У «Локо» хорошие футболисты, не зря они играют в таком клубе.

    Дай бог, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Уверенности в этом никогда не может быть. Мы будем делать работу на максимум, а дальше будет видно», – сказал Гогличидзе.

    • Каждая команда получила по красной карточке.
    • «Локомотив» забил оба гола в компенсированное время 2-го тайма.
    • «Урал» идет в РПЛ в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +177

      Эном айс 38 минут назад

      А не рано-ли Урал стал считать себя шерифом, которого не интересуют проблемы индейцев.? Преждевременная эйфория, связанная с уходом Шалимова.Все команды (из которых его сплавляли) внезапно становились "играющими".
      А Локо ещё всем отрыгнётся, пусть и эпизодами.
      das ist richtig

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