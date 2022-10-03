Гогличидзе: «Слабейший «Локомотив» в истории? «Урал» это не интересует»

Защитник «Урала» Лео Гогличидзе прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:2) в 11-м туре РПЛ.

«Тренер вносит свою лепту. Виктор Гончаренко – очень классный специалист, всe получается. Мы готовились к «Локо», удаление помогло, два быстрых гола обеспечили нам победу. Договаривались играть на максимальной самоотдаче.

Не интересуют разговоры о том, что это слабейший «Локомотив» в истории, потому что «Урал» должен решать свои задачи. У «Локо» хорошие футболисты, не зря они играют в таком клубе.

Дай бог, чтобы «Урал» остался в РПЛ. Уверенности в этом никогда не может быть. Мы будем делать работу на максимум, а дальше будет видно», – сказал Гогличидзе.