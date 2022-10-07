ЭСК признала ошибочным удаление Ненахова на 13-й минуте матча «Локомотив» – «Урал»

ЭСК РФС признала ошибочным удаление защитника «Локомотива» Максима Ненахова в матче с «Уралом» (2:4) в 11-м туре РПЛ.

«Судья ошибочно удалил с поля Максима Ненахова на 13-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком «Урала» Юрием Газинским подавляющее большинство членов комиссии расценивает как безрассудные, так как контакт с ногой соперника был произведен неполной стопой и, самое важное, что во время контакта нога игрока «Урала» находилась навесу, что очевидно смягчило его последствия.

Данное обстоятельство позволяет комиссии сделать вывод о том, что судья должен был ограничиться предупреждением игроку «Локомотива», а вмешательство VAR комиссия считает необоснованным», – заявили в ЭСК.