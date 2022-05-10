Живоглядов – о капитанстве в «Локо»: «Я один из самых опытных в команде, поэтому логично, что заменил Гилерме»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов поделился эмоциями от выхода на игру с «Рубином» (1:0) с капитанской повязкой.

«О том, что буду капитаном в матче с «Рубином», узнал в день игры. Воспринял спокойно. У нас много молодых и новичков, а я один из самых опытных в команде, поэтому логично, что заменил Гилю (Гилерме – прим. «Бомбардира»). На мою игру это и не должно влиять. В каждом матче выкладываюсь на 100%.

Весной больше меня сыграли только Изидор и Мампасси? Круто. Я долго терпел и ждал своего шанса. Рад, что сейчас помогаю команде», – сказал Живоглядов.

Живоглядов играет за «Локо» с 2019 года.

В этом сезоне он провел 23 матча за клуб, отдал 1 ассист.

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