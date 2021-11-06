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  • «Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

6 ноября 2021, 21:10
40

«Галатасарай» убежден, что главный судья матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику Дмитрию Живоглядову, но не удалил его. В связи с этим стамбульцы потребовали присудить им победу.

«Мы подали протест в УЕФА. Мы требуем присудить нам победу за нарушение правил в игре с «Локомотивом». Или же просим переиграть матч», – заявил «Галатасарай».

В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.

  • Турки лидируют в группе.
  • «Локомотив» идет последним.
  • Швейцарцу Шереру 33 года, с 2015 года он судья ФИФА.

Источник: твиттер «Галатасарая»
Лига Европы Россия. Премьер-лига Галатасарай Локомотив Живоглядов Дмитрий
Комментарии (40)
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Красногорск_Фан
1636222621
Не всегда переигровка на пользу жалобщикам. Идут на 1-м месте и без нее. Молчали бы лучше. А то накличут себе на попу огурцов
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Project Бабангида
1636222701
тише тише псы Эрдогана...поезд уже проехал
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Красногорск_Фан
1636222860
Кстати вместо переигровки готовы отдать Смородскую. Не глядя )))
Ответить
серега кашин
1636222970
******** турки фифа на это точно не пойдет
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Вомбат
1636223092
Лучше переиграть. Локо смотрелся в этом матче интереснее, чем Галатасарай. Похоже команда нащупывает игру, и вполне может выиграть в Стамбуле.
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Из Твери Леха
1636223188
Сразу кубок вручить!
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MaxRnD
1636223738
Ридна Туретчина вообще страх потеряла и в разнос пошла. Пожалуй опять настала пора перекрыть их великей помидорный поток .))
Ответить
житель СПб
1636224624
И Локомотив им, и Крым... Вспомните Суворова и Нахимова!
Ответить
portero
1636225970
На сколько помню переигровка была у Локо из-за не удаления Пименова... Так что хрен вам турки, а не победа...
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zigbert
1636275609
Для судейства матч оказался сложным. Некоторые эпизоды могли привести к массовой драке. Под таким давлением и судья может ошибиться. Но турки слишком многое хотят.
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