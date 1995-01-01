«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

На сколько помню переигровка была у Локо из-за не удаления Пименова...
Так что хрен вам турки, а не победа...
«Галатасарай» убежден, что главный судья матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику Дмитрию Живоглядову, но не удалил его. В связи с этим стамбульцы потребовали присудить им победу.
«Мы подали протест в УЕФА. Мы требуем присудить нам победу за нарушение правил в игре с «Локомотивом». Или же просим переиграть матч», – заявил «Галатасарай».
В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.
- Турки лидируют в группе.
- «Локомотив» идет последним.
- Швейцарцу Шереру 33 года, с 2015 года он судья ФИФА.