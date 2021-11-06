«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

«Галатасарай» убежден, что главный судья матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику Дмитрию Живоглядову, но не удалил его. В связи с этим стамбульцы потребовали присудить им победу.

«Мы подали протест в УЕФА. Мы требуем присудить нам победу за нарушение правил в игре с «Локомотивом». Или же просим переиграть матч», – заявил «Галатасарай».

В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.