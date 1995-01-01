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    «Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

    «Галатасарай» убежден, что главный судья матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Локомотива» (1:1) Сандро Шерер показал две желтые карточки защитнику Дмитрию Живоглядову, но не удалил его. В связи с этим стамбульцы потребовали присудить им победу.

    «Мы подали протест в УЕФА. Мы требуем присудить нам победу за нарушение правил в игре с «Локомотивом». Или же просим переиграть матч», – заявил «Галатасарай».

    В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.

    • Турки лидируют в группе.
    • «Локомотив» идет последним.
    • Швейцарцу Шереру 33 года, с 2015 года он судья ФИФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Галатасарая»

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    Сегодня, 21:10
    Комментарии23
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      Рейтинг: +53896

      portero 11 минут назад

      На сколько помню переигровка была у Локо из-за не удаления Пименова...
      Так что хрен вам турки, а не победа...

      0
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      Рейтинг: +169

      SpartakMoskwa 14 минут назад

      Туркам выгодно переигровка матча они за эту переигровку денег получят огромных по 50.000 на стадион проходит болельщиков

      0
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      Рейтинг: +12128

      житель СПб 25 минут назад

      А если серьезно - то в этом туре просматривалась благосклонность судей к нашим командам. Допускаю - что для сохранения общего красивого лица УЕФА, а то мы его несколько портим...

      0
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      Рейтинг: +3098

      R_a_i_n 32 минуты назад

      Прецедент был. С тем же Локомотивом. Кто помнит Маминов-Пименов?? Австрийский Тироль. Переигровка и после победы поражение. Локомотив прошел тогда только благодаря Нигматулину.

      0
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      Рейтинг: +12128

      житель СПб 34 минуты назад

      И Локомотив им, и Крым... Вспомните Суворова и Нахимова!

      2
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      Рейтинг: +5324

      Ганнибал Лектор 36 минут назад

      Турки, поезд уже ушел))

      1
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      Рейтинг: +47385

      MaxRnD 48 минут назад

      Ридна Туретчина вообще страх потеряла и в разнос пошла.
      Пожалуй опять настала пора перекрыть их великей помидорный поток .))

      5
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      Рейтинг: +363

      I'll be back > MaxRnD 30 минут назад

      Замените слово "вор" на "футболист"

      — Этично, не этично! Это у нас с ними цацкаются, на поруки берут. А надо, как в старину в Турции поступали. Посадят вора в чан с дерьмом, — только голова торчит, – и возят по городу. А над ним янычар с мечом, и через каждые пять минут ка-ак вжик мечом над чаном. Так что, если вор не нырнёт — голова с плеч. Вот так весь день он в дерьмо и нырял.
      — Так это в Турции. Там тепло.

      1
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      Рейтинг: +4580

      TOMSON 54 минуты назад

      Почему не удивлён, что это опять с Локо произошло? Вот есть в этом что-то магическое.

      2
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      Рейтинг: +5491

      Из Твери Леха 57 минут назад

      Сразу кубок вручить!

      3
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      Рейтинг: +10172

      Вомбат 59 минут назад

      Лучше переиграть. Локо смотрелся в этом матче интереснее, чем Галатасарай. Похоже команда нащупывает игру, и вполне может выиграть в Стамбуле.

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