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    «Чемпионат»: Живоглядов не сыграл с «Лацио» из-за сомнительного теста на коронавирус

    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов пропустил матч 5-го тура Лиги Европы с «Лацио» (0:3) из-за сомнительного теста на коронавирус, сообщает «Чемпионат».

    27-летний игрок чувствует себя хорошо, болезнь проходит почти без симптомов. Он должен вернуться к тренировкам на следующей неделе.

    • «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.
    • Московский клуб может выйти в Лигу конференций, если в заключительном туре обыграет «Марсель».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14598

      paracetamol 5 минут назад

      Руководство Локо так устроило. Матч был продан заранее.

      0
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      Рейтинг: +14115

      KLIM777 1 час назад

      какая разница какой тест? Все же под вакциной

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