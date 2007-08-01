«Чемпионат»: Живоглядов не сыграл с «Лацио» из-за сомнительного теста на коронавирус

Руководство Локо так устроило. Матч был продан заранее.
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов пропустил матч 5-го тура Лиги Европы с «Лацио» (0:3) из-за сомнительного теста на коронавирус, сообщает «Чемпионат».
27-летний игрок чувствует себя хорошо, болезнь проходит почти без симптомов. Он должен вернуться к тренировкам на следующей неделе.
- «Локомотив» потерял шансы на выход в плей-офф ЛЕ.
- Московский клуб может выйти в Лигу конференций, если в заключительном туре обыграет «Марсель».
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