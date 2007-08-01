«Чемпионат»: Живоглядов не сыграл с «Лацио» из-за сомнительного теста на коронавирус

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов пропустил матч 5-го тура Лиги Европы с «Лацио» (0:3) из-за сомнительного теста на коронавирус, сообщает «Чемпионат».

27-летний игрок чувствует себя хорошо, болезнь проходит почти без симптомов. Он должен вернуться к тренировкам на следующей неделе.