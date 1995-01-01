Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»

    Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал возможное присуждение «Локомотиву» технического поражения из-за неудаления Дмитрия Живоглядова за две желтые карточки в матче Лиги Европы.

    «Ни я, ни мои игроки не хотим этого. В чем вина «Локомотива»? Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку. Но техническая победа нам не нужна.

    Я хотел бы переиграть матч. Не хотел бы обвинять кого-то в случившемся», – сказал Терим.

    • В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.
    • Матч обслуживал 33-летний швейцарец Шерер.
    • Турки лидируют в группе. «Локомотив» идет последним.

    «Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sozcu

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:54
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +568

      shahor 18 минут назад

      Турецкому специалисту подобные высказывания авторитета не добавляют.Все всё видели,а,затем,и арбитра выслушали.Несолидно,мягко скажем,туркам так себя вести...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1231

      PUZIAKA 21 минуту назад

      На самом деле Локомотив может только выиграть от переигровки. Нам от ничьей ни горячо, ни холодно, а за победу вполне можно побороться. Только наверняка эта история закончится ничем, судье погрозят пальчиком и все забудут.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4518

      AtticusFinch > PUZIAKA 13 минут назад

      А ты думаешь Локомотиву эта Лига Европы нужна?))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9123

      Fusballer 26 минут назад

      В фифе доиграйте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4518

      AtticusFinch 28 минут назад

      Из - за двух минут переигрывать матч?)) совсем крышу рвет?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90978
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68082
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru