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  • Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»

Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»

8 ноября 2021, 16:54
14

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал возможное присуждение «Локомотиву» технического поражения из-за неудаления Дмитрия Живоглядова за две желтые карточки в матче Лиги Европы.

«Ни я, ни мои игроки не хотим этого. В чем вина «Локомотива»? Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку. Но техническая победа нам не нужна.

Я хотел бы переиграть матч. Не хотел бы обвинять кого-то в случившемся», – сказал Терим.

  • В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.
  • Матч обслуживал 33-летний швейцарец Шерер.
  • Турки лидируют в группе. «Локомотив» идет последним.

«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки

Источник: Sozcu
Лига Европы Галатасарай Локомотив Живоглядов Дмитрий Терим Фатих Шерер Сандро
Комментарии (14)
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ArReal
1636380615
Из - за двух минут переигрывать матч?)) совсем крышу рвет?
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Fusballer
1636380709
В фифе доиграйте.
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PUZIAKA
1636380985
На самом деле Локомотив может только выиграть от переигровки. Нам от ничьей ни горячо, ни холодно, а за победу вполне можно побороться. Только наверняка эта история закончится ничем, судье погрозят пальчиком и все забудут.
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shahor
1636381164
Турецкому специалисту подобные высказывания авторитета не добавляют.Все всё видели,а,затем,и арбитра выслушали.Несолидно,мягко скажем,туркам так себя вести...
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серега кашин
1636385241
переиграть 2-3 минуты? терим ты псих
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Great Tartaria
1636386542
да пусть переиграют весь матч.... нам любителям футбола от этого же лучше
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zarsm
1636392538
Конченые турецкие нытики
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maygli
1636394954
Договорится на свою ж... Переиграют, проср-т, потом будет волосы рвать на своей ж-пе.
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zigbert
1636399631
Очень уж меркантильно выглядит эта затея Терима.
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Ziklop
1636404358
поняв бесперспективность раннего заявления о тех. поражении, переобулся на ходу, лживый политик.
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