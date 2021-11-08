Терим – о неудалении Живоглядова: «Галатасараю» не нужна техническая победа, но мы готовы переиграть концовку»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим прокомментировал возможное присуждение «Локомотиву» технического поражения из-за неудаления Дмитрия Живоглядова за две желтые карточки в матче Лиги Европы.

«Ни я, ни мои игроки не хотим этого. В чем вина «Локомотива»? Если нарушение подтвердится, мы готовы переиграть концовку. Но техническая победа нам не нужна.

Я хотел бы переиграть матч. Не хотел бы обвинять кого-то в случившемся», – сказал Терим.

В официальном протоколе матча у Живоглядова числится одно предупреждение.

Матч обслуживал 33-летний швейцарец Шерер .

. Турки лидируют в группе. «Локомотив» идет последним.

«Галатасарай» потребовал присудить ему победу в игре с «Локомотивом» из-за неудаления Живоглядова за две желтые карточки