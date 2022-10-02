«Нам стыдно и нам ситуация небезразлична». Живоглядов – фанатам «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4). Ему тяжело.

«Как исправлять ситуацию? Работать ещe больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Он совсем недавно с нами работает. Надо возвращать футбольный фарт – есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем.

Болельщикам хочется сказать: конечно, никаких оправданий нет и нам самим тяжело эмоционально. Мы понимаем, какая на нас ответственность. Могу заверить – ни одного равнодушного в команде нет. Нам стыдно и нам ситуация небезразлична», – сказал Живоглядов.