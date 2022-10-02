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    «Нам стыдно и нам ситуация небезразлична». Живоглядов – фанатам «Локомотива»

    Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался после матча 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:4). Ему тяжело.

    «Как исправлять ситуацию? Работать ещe больше, выкладываться, слушать тренера и его идеи. Он совсем недавно с нами работает. Надо возвращать футбольный фарт – есть моменты, когда мы не забиваем, а в аналогичных ситуациях пропускаем.

    Болельщикам хочется сказать: конечно, никаких оправданий нет и нам самим тяжело эмоционально. Мы понимаем, какая на нас ответственность. Могу заверить – ни одного равнодушного в команде нет. Нам стыдно и нам ситуация небезразлична», – сказал Живоглядов.

    • У москвичей 4 поражения в РПЛ подряд – впервые в истории.
    • «Локомотив» занимает 12-е место.
    • Следующий соперник – «Сочи».

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    Источник: «Чемпионат»

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