Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Пари НН» подписал двух защитников

    «Пари НН» усилил оборону двумя футболистами.

    Новичками нижегородской команды стали Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов. Об этом сообщает Transfermarkt.

    Оба защитника присоединились к клубу РПЛ в качестве свободных агентов и подписали контракты до 2025 года.

    • 30-летний Тихий был без команды с марта, последнее место работы – «Химки».
    • 29-летний Живоглядов перешел в «Пари НН» из «Локомотива».

    Новости по теме
    Два клуба РПЛ заинтересованы в аренде вратаря «Зенита» Одоевского
    Живоглядов и Тихий выбрали игровые номера в «Пари НН»
    «Пари НН» подписал игрока, который в прошлом сезоне выступал за вылетевшие «Химки» и «Торпедо» 1
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:18
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +235

      odessakmv 9 часов назад

      что-то подозрительно много специалистов по вылету из РПЛ в Пари-клубе собирается... готовятся к переходу в Лучшую Лигу мира !?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      eugen-han 12 часов назад

      Юран пристроил своих как минимум на два года.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 