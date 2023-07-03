«Пари НН» подписал двух защитников

что-то подозрительно много специалистов по вылету из РПЛ в Пари-клубе собирается... готовятся к переходу в Лучшую Лигу мира !?!?
«Пари НН» усилил оборону двумя футболистами.
Новичками нижегородской команды стали Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов. Об этом сообщает Transfermarkt.
Оба защитника присоединились к клубу РПЛ в качестве свободных агентов и подписали контракты до 2025 года.
- 30-летний Тихий был без команды с марта, последнее место работы – «Химки».
- 29-летний Живоглядов перешел в «Пари НН» из «Локомотива».