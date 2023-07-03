«Пари НН» подписал двух защитников

«Пари НН» усилил оборону двумя футболистами.

Новичками нижегородской команды стали Дмитрий Тихий и Дмитрий Живоглядов. Об этом сообщает Transfermarkt.

Оба защитника присоединились к клубу РПЛ в качестве свободных агентов и подписали контракты до 2025 года.