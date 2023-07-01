Живоглядов четыре месяца назад понял, что покинет «Локомотив»: заявление защитника

Фланговый защитник Дмитрий Живоглядов прокомментировал уход из «Локомотива» на правах свободного агента.

«Начал осознавать, что не останусь в «Локомотиве», примерно в конце февраля на сборах. Потом возобновился чемпионат, и стало более или менее понятно, что наши пути с «Локо» расходятся.

Чувства, конечно, двоякие: горечь от того, что провeл в клубе четыре года и теперь ухожу. Всe это время у нас царила отличная атмосфера.

Да, были моменты, которые не радовали болельщиков и всех, кто неравнодушен к команде. Но в целом период в «Локо» – это радостное время.

Я играл, приносил пользу, участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, выигрывал трофеи и медали чемпионата.

Хочу сказать всем слова благодарности. Мне выпала честь выступать в майке «Локомотива» – клуба, который мне очень близок. Желаю всем удачи – пусть ребята, которые остались, продолжают писать историю со знаком плюс.

Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку всей команды и меня лично – у нас были разные моменты, но мы всегда очень сильно еe чувствовали», – сказал Живоглядов.