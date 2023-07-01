Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Живоглядов четыре месяца назад понял, что покинет «Локомотив»: заявление защитника

    Живоглядов четыре месяца назад понял, что покинет «Локомотив»: заявление защитника

    Фланговый защитник Дмитрий Живоглядов прокомментировал уход из «Локомотива» на правах свободного агента.

    «Начал осознавать, что не останусь в «Локомотиве», примерно в конце февраля на сборах. Потом возобновился чемпионат, и стало более или менее понятно, что наши пути с «Локо» расходятся.

    Чувства, конечно, двоякие: горечь от того, что провeл в клубе четыре года и теперь ухожу. Всe это время у нас царила отличная атмосфера.

    Да, были моменты, которые не радовали болельщиков и всех, кто неравнодушен к команде. Но в целом период в «Локо» – это радостное время.

    Я играл, приносил пользу, участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, выигрывал трофеи и медали чемпионата.

    Хочу сказать всем слова благодарности. Мне выпала честь выступать в майке «Локомотива» – клуба, который мне очень близок. Желаю всем удачи – пусть ребята, которые остались, продолжают писать историю со знаком плюс.

    Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку всей команды и меня лично – у нас были разные моменты, но мы всегда очень сильно еe чувствовали», – сказал Живоглядов.

    • Игрок выступал за «Локо» с 2019 года.
    • Его статистика: 94 матча, 10 ассистов.
    • Ожидается, что Живоглядов перейдет в «Пари НН».

    Новости по теме
    Стало известно, куда перейдет Живоглядов из «Локомотива»
    «Локомотив» объявил об уходе трех игроков 2
    Сборная разочарований сезона РПЛ: от Сафонова и Дуарте до Агаларова и Йокановича 8
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2023 15:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 