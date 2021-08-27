Живоглядов: «Можем и будем играть на равных с «Зенитом». Забыли матч за Суперкубок как страшный сон»

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался об игре столичного клуба на старте сезона.

«В этом сезоне линия обороны «Локомотива» обновилась. Чорлука — потеря, он много лет был нашим капитаном и лидером на поле и вне его. Ничего, это жизнь, привыкаем играть без Чарли.

Едвай — хороший футболист, тоже игрок сборной Хорватии. Тин потихоньку осваивается, ему нужно ещe немного времени — с каждым матчем будет всe лучше и лучше.

«Локомотив» — одна из сильнейших команд России. Да, Суперкубок выиграл «Зенит» – можно сказать, они лучше вошли в сезон. Но мы забыли этот матч как страшный сон, и чемпионат начали уже на другой волне – на той же, что заканчивали предыдущий. Продолжаем свою беспроигрышную серию.

Мы можем и будем играть на равных с «Зенитом» — последний матч это доказал», – сказал Живоглядов.