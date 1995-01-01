Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Живоглядов: «Можем и будем играть на равных с «Зенитом». Забыли матч за Суперкубок как страшный сон»

    Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался об игре столичного клуба на старте сезона.

    «В этом сезоне линия обороны «Локомотива» обновилась. Чорлука — потеря, он много лет был нашим капитаном и лидером на поле и вне его. Ничего, это жизнь, привыкаем играть без Чарли.

    Едвай — хороший футболист, тоже игрок сборной Хорватии. Тин потихоньку осваивается, ему нужно ещe немного времени — с каждым матчем будет всe лучше и лучше.

    «Локомотив» — одна из сильнейших команд России. Да, Суперкубок выиграл «Зенит» – можно сказать, они лучше вошли в сезон. Но мы забыли этот матч как страшный сон, и чемпионат начали уже на другой волне – на той же, что заканчивали предыдущий. Продолжаем свою беспроигрышную серию.

    Мы можем и будем играть на равных с «Зенитом» — последний матч это доказал», – сказал Живоглядов.

    • «Локомотив» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью в новом сезоне РПЛ.
    • Сегодня, 27 августа, столичный клуб встретится с «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3013

      Kollljan 31 минуту назад

      Как вы будете играть с Зенитом - время покажет, а сегодня вас Динамо будет возить фэйсом об газон.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88858
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67375
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru