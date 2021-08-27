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  • Живоглядов: «Можем и будем играть на равных с «Зенитом». Забыли матч за Суперкубок как страшный сон»

Живоглядов: «Можем и будем играть на равных с «Зенитом». Забыли матч за Суперкубок как страшный сон»

27 августа 2021, 12:59
14

Защитник московского «Локомотива» Дмитрий Живоглядов высказался об игре столичного клуба на старте сезона.

«В этом сезоне линия обороны «Локомотива» обновилась. Чорлука — потеря, он много лет был нашим капитаном и лидером на поле и вне его. Ничего, это жизнь, привыкаем играть без Чарли.

Едвай — хороший футболист, тоже игрок сборной Хорватии. Тин потихоньку осваивается, ему нужно ещe немного времени — с каждым матчем будет всe лучше и лучше.

«Локомотив» — одна из сильнейших команд России. Да, Суперкубок выиграл «Зенит» – можно сказать, они лучше вошли в сезон. Но мы забыли этот матч как страшный сон, и чемпионат начали уже на другой волне – на той же, что заканчивали предыдущий. Продолжаем свою беспроигрышную серию.

Мы можем и будем играть на равных с «Зенитом» — последний матч это доказал», – сказал Живоглядов.

  • «Локомотив» одержал 3 победы и дважды сыграл вничью в новом сезоне РПЛ.
  • Сегодня, 27 августа, столичный клуб встретится с «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Живоглядов Дмитрий
Комментарии (14)
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Kollljan
1630058868
Как вы будете играть с Зенитом - время покажет, а сегодня вас Динамо будет возить фэйсом об газон.
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mamba9090909
1630070547
Как правило, после таких патетических высказываний, следует провал. Посмотрим сегодня.))
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paracetamol
1630076866
Последний матч доказал, что пеналь был левый. А с игры вы ноль и играете тускло, как простой афтобус.
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