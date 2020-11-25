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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Локомотив
Атлетико - Локомотив: обзор матча 25 ноября 2020
Атлетико
25.11.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 4 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Локомотив
Замена
С. Камельо
️️️️
Я. Карраско
80'
76'
Замена
С. Магкеев
️️️️
А. Миранчук
76'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Камано
Замена
М. Эрмосо
️️️️
Р. Лоди
60'
Замена
Т. Лемар
️️️️
М. Льоренте
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Атлетико
13
Иво Грбич
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
18
Тома Лемар
АП
11
Херман Валера
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-3-2-1
13
Облак
6
Лоди
20
Хименес
15
Савич
2
Триппьер
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Карраско
10
Корреа
79
Феликс
3-4-2-1
1
Гилерме
20
Игнатьев
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Живоглядов
20
Крыховяк
25
Куликов
31
Рыбус
21
Миранчук
40
Камано
29
Зе Луиш
14
Льоренте
18
Лемар
18
Лемар
14
Льоренте
6
Лоди
22
Эрмосо
22
Эрмосо
6
Лоди
10
Карраско
10
Камельо
10
Камельо
10
Карраско
21
Миранчук
27
Магкеев
27
Магкеев
21
Миранчук
40
Камано
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
40
Камано
Остались в запасе
Атлетико
Локомотив
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
8
Хуан Мануэль Санабрия
ЦП
13
Иво Грбич
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
2
Рикард Санчес
ЦЗ
20
Тони Мойя
ЦП
7
Витоло
ЛВ
11
Херман Валера
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Атлетико - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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