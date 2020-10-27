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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Локомотив - Бавария
Локомотив - Бавария: обзор матча 27 октября 2020
Локомотив
27.10.2020, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа A, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бавария
70'
А. Миранчук
13'
Л. Горецка
79'
Й. Киммих
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Бавария
Замена
В. Лисакович
️️️️
Д. Куликов
89'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
84'
79'
ГОЛ! 1:2!
Й. Киммих
Пас отдал
Х. Мартинес
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Игнатьев
76'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Смолов
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
Пас отдал
З. Луиш
70'
69'
Замена
Д. Коста
️️️️
К. Коман
Желтая карточка
М. Серкейра
50'
47'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
46'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Л. Горецка
46'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Мюллер
Замена
С. Райкович
️️️️
В. Чорлука
46'
Травма
В. Чорлука
44'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
17'
13'
ГОЛ! 0:1!
Л. Горецка
Пас отдал
Б. Павар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
29
Зе Луиш
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
3-4-1-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
14
Чорлука
26
Серкейра
31
Рыбус
25
Куликов
20
Крыховяк
20
Игнатьев
21
Миранчук
90
Смолов
29
Зе Луиш
4-2-1-1-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
25
Зюле
21
Эрнандес
6
Киммих
27
Горецка
8
Толиссо
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
20
Игнатьев
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
20
Игнатьев
14
Чорлука
41
Райкович
41
Райкович
14
Чорлука
90
Смолов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
90
Смолов
25
Куликов
99
Лисакович
99
Лисакович
25
Куликов
27
Горецка
88
Мартинес
88
Мартинес
27
Горецка
21
Коман
11
Коста
11
Коста
21
Коман
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
Остались в запасе
Локомотив
Бавария
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
10
Джамал Мусиала
АП
1
Александр Нюбель
ВР
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Локомотив - Бавария
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
РЖД-Арена
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