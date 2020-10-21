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Лига чемпионов 2026/2027
Зальцбург - Локомотив
Зальцбург - Локомотив: обзор матча 21 октября 2020
Зальцбург
21.10.2020, среда, 19:55
Лига чемпионов, группа A, 1 тур
2 : 2
Завершен
Локомотив
45'
Д. Собослаи
50'
З. Юнузович
19'
Эдер
75'
В. Лисакович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Локомотив
Замена
Н. Окафор
️️️️
З. Юнузович
84'
80'
Желтая карточка
Д. Куликов
75'
ГОЛ! 2:2!
В. Лисакович
Пас отдал
Д. Живоглядов
Замена
М. Окугава
️️️️
М. Камара
73'
69'
Замена
В. Лисакович
️️️️
А. Миранчук
69'
Замена
З. Луиш
️️️️
Эдер
63'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Р. Жемалетдинов
62'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
Ф. Смолов
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Койта
53'
ГОЛ! 2:1!
З. Юнузович
Пас отдал
П. Дака
50'
ГОЛ! 1:1!
Д. Собослаи
Пас отдал
З. Юнузович
45'
Желтая карточка
Д. Собослаи
41'
19'
ГОЛ! 0:1!
Эдер
Пас отдал
Р. Жемалетдинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
23
Чикан Станкович
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Альберт Вальчи
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
12
Энок Мвепу
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
27
Патсон Дака
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
20
Никита Иосифов
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Станкович
17
Ульмер
5
Рамальо
8
Вебер
5
Вальчи
4
Камара
12
Мвепу
16
Юнузович
8
Собослаи
20
Койта
27
Дака
4-2-2-2
1
Гилерме
27
Живоглядов
14
Чорлука
26
Серкейра
31
Рыбус
25
Куликов
20
Крыховяк
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
24
Эдер
16
Юнузович
19
Окафор
19
Окафор
16
Юнузович
4
Камара
7
Окугава
7
Окугава
4
Камара
20
Койта
20
Бериша
20
Бериша
20
Койта
10
Жемалетдинов
40
Камано
40
Камано
10
Жемалетдинов
90
Смолов
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
90
Смолов
24
Эдер
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
24
Эдер
21
Миранчук
99
Лисакович
99
Лисакович
21
Миранчук
Остались в запасе
Зальцбург
Локомотив
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Зальцбург - Локомотив
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Ред Булл Арена
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