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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Локомотив
Бавария - Локомотив: обзор матча 09 декабря 2020
Бавария
09.12.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
Локомотив
63'
Н. Зюле
80'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Локомотив
88'
Замена
А. Сильянов
️️️️
Д. Рыбчинский
Замена
А. Штиллер
️️️️
Л. Сане
85'
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
С. Гнабри
80'
76'
Замена
Н. Иосифов
️️️️
Ф. Камано
Замена
Л. Эрнандес
️️️️
А. Дэвис
69'
Замена
К. Ричардс
️️️️
Д. Боатенг
69'
Желтая карточка
Л. Сане
68'
Желтая карточка
Д. Боатенг
64'
ГОЛ! 1:0!
Н. Зюле
Пас отдал
Д. Коста
63'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
61'
60'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Мюллер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
27
Леон Горецка
ОП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
21
Антон Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Бавария
1
Александр Нюбель
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
26
Крис Ричардс
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
4-2-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
25
Зюле
17
Боатенг
70
Сарр
21
Рока
27
Горецка
11
Коста
10
Сане
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
3-2-3-1
1
Гилерме
14
Чорлука
41
Райкович
27
Магкеев
27
Живоглядов
31
Рыбус
20
Рыбчинский
21
Миранчук
40
Камано
24
Эдер
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
27
Горецка
10
Сане
6
Штиллер
6
Штиллер
10
Сане
19
Дэвис
21
Эрнандес
21
Эрнандес
19
Дэвис
17
Боатенг
26
Ричардс
26
Ричардс
17
Боатенг
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
20
Рыбчинский
45
Сильянов
45
Сильянов
20
Рыбчинский
40
Камано
20
Иосифов
20
Иосифов
40
Камано
Остались в запасе
Бавария
Локомотив
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
1
Александр Нюбель
ВР
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Бавария - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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