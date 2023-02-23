«Все, что люблю видеть в игроке, увидел в нем». Чорлука назвал идеального партнера по «Локомотиву»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука охарактеризовал партнера по команде Игоря Денисова.

– Каким ты запомнил Игоря Денисова?

– Спокойным, справедливым. Если что-то, на его взгляд, неправильно, то он скажет в лицо. Когда были проблемы в команде, то он много общался с лидерами. Если Денисов был недоволен тренировками, то хотел знать наше мнение. Можем ли мы пойти к тренеру и что-то изменить. Он всегда хотел, чтобы мы были лучше. Любил выигрывать человек.

– При этом он достаточно закрытый?

– Ему не интересно, любишь ты его или нет. Ему интересно, будешь ли ты делать всe для победы. Ему плевать, если кто-то думает, что Денисов — тихий или Денисов не смеeтся. Я это сразу понял, и у нас были отличные отношения. Всe, что я люблю видеть в игроке, увидел в Денисове. Если бы у нас было больше таких футболистов раньше и позже, то титулы брали бы чаще.

– Настолько полезный игрок, но из других команд уходил со скандалами.

– Всe зависит от того, кому удобно иметь такого футболиста. Нам не мешало, что пришeл человек со своим мнением. Для него ключевое – поле. Остальное не имеет значения. Кто-то пошeл пить – не интересно. Зарплата – не интересна. Хоть пять, хоть десять, хоть 20 кто-то получает. Хотя бывает интересно, когда у тебя 100, а играешь, как не пойми кто. Может, раньше он думал иначе, предъявлял, и это мешало. Но не надо думать, что с ним что-то не так. Он просто ищет справедливости.

Чорлука был в «Локомотиве» в 2012-2021 годах.

Денисов играл за москвичей в 2016-2019 годах.

С ними «Локомотив» брал РПЛ и Кубок России.

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