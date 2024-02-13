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    Чорлука: «Николич звонил в 22:30 и разговаривал о футболе»

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука оценил экс-тренера команды Марко Николича.

    • Серб был в клубе в 2020-2021 годах.
    • При Николиче «Локо» выиграл Кубок России.
    • Сейчас тренер в «Шабабе» из ОАЭ.

    «Марко – топ! Он человек, который точно знает, чего хочет от команды. Бывало, что мы не выполняли его установку. Николич всегда объяснял нам, как исправить ситуацию. Мне он запомнился как хороший тренер и стратег.

    Слушайте, Марко погружен в футбол 24 часа в сутки! Он мог мне позвонить в 22.30 и начать разговор: «Что думаешь об этом? Может, тут так попробуем? Посмотри эту игру!» О нем как о тренере и человеке могу сказать только добрые слова», – поделился Чорлука.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2024 22:59
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707880574
    Николич хороший тренер! Звонить ночью,это что-то
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    balam
    1707964937
    николич-класс.тяжело пришел,но умудрился ничего не запороть.а потом...полный абзац
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