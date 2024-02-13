Чорлука: «Николич звонил в 22:30 и разговаривал о футболе»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука оценил экс-тренера команды Марко Николича.

Серб был в клубе в 2020-2021 годах.

При Николиче «Локо» выиграл Кубок России.

Сейчас тренер в «Шабабе» из ОАЭ.

«Марко – топ! Он человек, который точно знает, чего хочет от команды. Бывало, что мы не выполняли его установку. Николич всегда объяснял нам, как исправить ситуацию. Мне он запомнился как хороший тренер и стратег.

Слушайте, Марко погружен в футбол 24 часа в сутки! Он мог мне позвонить в 22.30 и начать разговор: «Что думаешь об этом? Может, тут так попробуем? Посмотри эту игру!» О нем как о тренере и человеке могу сказать только добрые слова», – поделился Чорлука.