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    Чорлука – о немцах в «Локо»: «Думали, что мы тупые. Рангник за неделю ни разу не поздоровался»

    Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем немецком менеджменте столичного клуба.

    – Ты сказал о рокировке со Смородской на Геркуса. А как это было при переходе от Кикнадзе к Леонченко?

    – Они пришли в декабре 2020 года, когда мы были в отпуске. Потом на сборах Леонченко сказал, что вот новый генеральный директор.

    – В какой момент в команде что-то пошло не так?

    – Мне всe было понятно, когда я закончил карьеру и Марко меня пригласил в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможность уволить тренера. Может, они думали, что мы – тупые.

    – А по каким вещам это было видно?

    – Я был в шоке от отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался. Это вообще смешно.

    Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я – Ральф Рангник, я – сейчас главный, всe решаем». А он просто ходил где-то молча у поля. Честно, смешно.

    Мне уже тогда всe стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушeл бы.

    • Чорлука был в «Локо» в 2012-2021 годах.
    • С командой он брал РПЛ и 4 раза Кубок России.
    • Сейчас Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 14:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ouiyghjm 22 февраля, 15:14

      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, вот: king-ball.ru
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в русском интернете НЕТ!

      0
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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик 22 февраля, 14:32

      Именно так они и считали.....сколько денег попилили, пока им пинка не дали....практически развалили клуб

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      Рейтинг: +18875

      Cleaner 22 февраля, 14:29

      Рангник - НАЧАЛЬНИК. Негоже начальнику с холопами здороваться...

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      Рейтинг: +2025

      jek718875 > Cleaner 22 февраля, 16:05

      Это точно,холопы должны первыми барина приветствовать

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