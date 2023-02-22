Чорлука – о немцах в «Локо»: «Думали, что мы тупые. Рангник за неделю ни разу не поздоровался»

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Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем немецком менеджменте столичного клуба.
– Ты сказал о рокировке со Смородской на Геркуса. А как это было при переходе от Кикнадзе к Леонченко?
– Они пришли в декабре 2020 года, когда мы были в отпуске. Потом на сборах Леонченко сказал, что вот новый генеральный директор.
– В какой момент в команде что-то пошло не так?
– Мне всe было понятно, когда я закончил карьеру и Марко меня пригласил в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможность уволить тренера. Может, они думали, что мы – тупые.
– А по каким вещам это было видно?
– Я был в шоке от отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался. Это вообще смешно.
Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я – Ральф Рангник, я – сейчас главный, всe решаем». А он просто ходил где-то молча у поля. Честно, смешно.
Мне уже тогда всe стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушeл бы.
- Чорлука был в «Локо» в 2012-2021 годах.
- С командой он брал РПЛ и 4 раза Кубок России.
- Сейчас Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.
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