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  • Чорлука – о немцах в «Локо»: «Думали, что мы тупые. Рангник за неделю ни разу не поздоровался»

Чорлука – о немцах в «Локо»: «Думали, что мы тупые. Рангник за неделю ни разу не поздоровался»

22 февраля 2023, 14:24
3

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о бывшем немецком менеджменте столичного клуба.

– Ты сказал о рокировке со Смородской на Геркуса. А как это было при переходе от Кикнадзе к Леонченко?

– Они пришли в декабре 2020 года, когда мы были в отпуске. Потом на сборах Леонченко сказал, что вот новый генеральный директор.

– В какой момент в команде что-то пошло не так?

– Мне всe было понятно, когда я закончил карьеру и Марко меня пригласил в тренерский штаб. Уже на сборах было видно, что они просто ждут возможность уволить тренера. Может, они думали, что мы – тупые.

– А по каким вещам это было видно?

– Я был в шоке от отношения к тренерам и игрокам. Рангник, который за семь дней ни с кем ни разу не поздоровался. Это вообще смешно.

Он приехал спасать футбол, построить сумасшедший проект. Ну ты хотя бы скажи: «Привет, я – Ральф Рангник, я – сейчас главный, всe решаем». А он просто ходил где-то молча у поля. Честно, смешно.

Мне уже тогда всe стало понятно. Было лучше уйти самому, чем ждать, пока меня уволят. Зачем мне это? От таких людей мне деньги не нужны. У меня были и личные причины в Хорватии, но я и без них ушeл бы.

  • Чорлука был в «Локо» в 2012-2021 годах.
  • С командой он брал РПЛ и 4 раза Кубок России.
  • Сейчас Чорлука входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран Рангник Ральф
Комментарии (3)
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Красногвардейчик
1677065576
Именно так они и считали.....сколько денег попилили, пока им пинка не дали....практически развалили клуб
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ouiyghjm
1677068098
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