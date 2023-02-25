Чорлука рассказал, за что игроки любят Семина

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о качествах экс-тренера москвичей Юрия Семина.

«C Семиным было много ситуаций, когда он говорил мне, что я должен действовать иначе. Отвечал ему: «Палыч, я играл в Англии, сборной Хорватии, меня учили по-другому. Я не буду это делать, лучше отправь меня на скамейку. Он: «Угу, окей, понятно…» и уходил.

Все думают, что Семин какой-то диктатор, но он всегда слушал игроков. Советовался и уважал наши мнения. За это его и любили», – сказал Чорлука.

Хорват был в «Локо» в 2012-2021 годах.

Семин 3 раза брал с «Локомотивом» РПЛ.

Тренер без работы с 2021 года, когда покинул «Ростов».

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