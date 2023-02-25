Чорлука: «Семин хотел купить в «Локомотив» 16-летнего Гвардиола»

Бывший защитника «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, как экс-тренер команды Юрий Семин хотел купить в команду хорвата Йошко Гвардиола, который сейчас в «Лейпциге».

«Мы с Палычем были на матче загребского «Динамо» в юношеской ЛЧ. У них в центре защиты играли Борна Шутало и Гвардиол. Палыч сразу спросил: «Кто это? Узнай, сколько они стоят?». Я начал спрашивать, но Гвардиол уже в 16 лет стоил 10 миллионов евро», – сказал Чорлука.

21-летний Гвардиол сейчас стоит 75 миллионов евро.

В сезоне Бундеслиги у хорвата 19 матчей.

Купить Гвардиола планирует «Манчестер Сити».

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