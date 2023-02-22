Чорлука объяснил, почему не перешел в «Спартак» в 2016 году

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал, что в 2016 году у него было предложение от «Спартака».

«Я отлично сыграл на Евро-2016, после чего появилось предложение от «Спартака». Может быть, они скажут, будто не было, но я знаю, что было. Плюс предложения от других клубов, а в «Локо» менялось руководство. На счeт меня приходили запросы, но никакой реакции от клуба. Какие команды хотели меня видеть? «Фиорентина», «Вест Хэм» и другие. Им никто не отвечал. И я не мог никому набрать, чтобы спросить: «Кто будет решать мой вопрос?». Появился ещe «Мидлсбро», который поднялся в АПЛ. Команду тренировал Айтор Каранка и клуб очень хотел, чтобы я к ним присоединился. А всe никто не отвечал. В этот момент я был очень близок к переходу в «Спартак».

Почему в итоге не перешeл? «Локомотив» сделал то, что должен был — поговорил со мной: «Ведран, мы тебя не отпустим никуда». Мне ведь хорошие клубы предлагали контракты на 4-5 лет. А у меня соглашение с «Локо» заканчивалось и не было общения с руководством. Мне нужно было понимать, что клуб на меня рассчитывает. Я хочу играть в «Локомотиве», но покажите, что и вы заинтересованы. Какой-то паники не было. Только удивляло отсутствие генерального директора, чего не может быть в такой команде, как «Локомотив», – сказал хорват.

Хорват был в «Локо» в 2012-2021 годах.

С командой он брал РПЛ.

Кубковый матч «Локомотив» – «Спартак» начнется в 20:00 по Москве.

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