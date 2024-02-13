Чорлука заявил, что игроки «Локо» боялись Смородскую

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился воспоминаниями от работы в клубе президента Ольги Смородской.

«Очень жесткая! Когда она приезжала на базу, всем было страшно! Такое ощущение, что пожаловал президент какой-то страны. Но она любила футбол, ей нравилось о нем говорить. Может, ее мнение не всегда было правильным по игре, но она настоящий фанат.

Не могу сказать ничего плохого о ней, хотя при ней у меня был самый большой штраф! Она всегда говорила все прямо в глаза, за это я ее очень уважал», – сказал Чорлука.