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    Чорлука заявил, что игроки «Локо» боялись Смородскую

    Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился воспоминаниями от работы в клубе президента Ольги Смородской.

    «Очень жесткая! Когда она приезжала на базу, всем было страшно! Такое ощущение, что пожаловал президент какой-то страны. Но она любила футбол, ей нравилось о нем говорить. Может, ее мнение не всегда было правильным по игре, но она настоящий фанат.

    Не могу сказать ничего плохого о ней, хотя при ней у меня был самый большой штраф! Она всегда говорила все прямо в глаза, за это я ее очень уважал», – сказал Чорлука.

    • Смородская возглавляла «Локомотив» в 2010-2016 годах.
    • При ней команда взяла Кубок России.
    • Сейчас 67-летняя Смородская нигде официально не работает.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.02.2024 20:40
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1707847857
    Дзюбы боялся,Смородской боялся)) Чорлука продолжай кто ещё тебя шугал))
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    gunstilzit
    1707850870
    Пойдем щекастенький ко мне в подсобное помещение, я тебе барбарысок насыплю⁠⁠))
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