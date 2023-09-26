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  • Николич раскрыл подробности разногласий с руководством «Локомотива» из-за Чорлуки

Николич раскрыл подробности разногласий с руководством «Локомотива» из-за Чорлуки

26 сентября 2023, 15:30

Экс-тренер «Локомотива» Марко Николич рассказал, как руководство московского клуба не прислушалось к его мнению в вопросе омоложения состава.

«Мне было очень жаль. Я понимал, что пришло время омолаживать команду. Но есть определенный путь, как это надо сделать.

К примеру, я настаивал, чтобы с Чорлукой продлили контракт минимум на год. Говорил: «Последний сезон он отыграл на самом высоком уровне. Не знаю, сколько матчей будет в новом. Но Ведран необходим мне в раздевалке и на тренировке! Чтобы работал с Сильяновым, Магкеевым, Мухиным».

В этом плане футбол в России очень схож с балканским – молодым нужен старший. Сколько бы играл Чорлука? Мало, но он бы приносил огромную пользу внутри коллектива! Меня не услышали», – заявил Николич.

  • Чорлука покинул «Локо» летом 2021 года и завершил карьеру.
  • Николич проработал в клубе до октября.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран Николич Марко
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