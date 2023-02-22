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  • Чорлука: «Планировал поиграть в России года два. Но мне так понравилось, что остался до конца карьеры»

Чорлука: «Планировал поиграть в России года два. Но мне так понравилось, что остался до конца карьеры»

22 февраля 2023, 14:24

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука раскрыл детали своего прихода в команду в 2012 году.

― Как у тебя появился вариант с «Локомотивом»?

― Ох, давно это было… Это случилось на чемпионате Европы, где Билич был нашим тренером. Мы сидели в номере с Модричем, ко мне пришeл Славен и сказал: «Чарли, есть один вопрос. Ты знаешь, что я возглавлю «Локомотив». Хочу, чтобы ты пошeл со мной». Для меня это стало неожиданностью, но потом я поговорил с партнeрами, кто-то сказал: «Иди», кто-то сказал: «Зачем?» Но я принял правильное решение.

― Сомнений было много?

― Нет, меня почти не надо было убеждать. Билич ― мой футбольный папа. Я прошeл с ним молодeжку, потом главную сборную. Я верил ему и в него.

― Казалось, что для игрока твоего уровня переход из АПЛ в РПЛ ― шаг назад.

― Каждый может думать, что хочет. Большинство партнeров по сборной не считали это шагом назад. Хотя, если честно говорить, конечно, тогда это был шаг назад, ведь я менял Англию на Россию. Но важно понимать, что в «Тоттенхэме» я тогда не играл, уехал в аренду в «Байер». Немцы хотели, чтобы я остался, но мне тогда там не нравилось: Бундеслига, все очень серьeзные, надо много работать, ха-ха. И я думал, что лучше вернуться в Лондон и попробовать закрепиться в основе. Но потом Билич предложил мне «Локо», и я подумал: «Поиграю в России два года, потом чемпионат мира – и вернусь в Европу». Но мне здесь так понравилось, что остался до конца карьеры. По итогу никогда не назову то решение шагом назад. Я всe равно играл в сборной, на чемпионатах Европы и мира. Да и российская лига была очень высокого уровня, когда я там играл.

  • Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.
  • После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.
  • С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран
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