Семин рассказал, почему Гвардиол не перешел в «Локомотив»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил, что ему был интересен центральный защитник Йошко Гвардиол, сейчас выступающий за «РБ Лейпциг».

Ранее экс-капитан «Локо» Ведран Чорлука рассказал, что Семину понравилась игра Гвардиола, когда тот в 16-летнем возрасте играл за молодежную команду загребского «Динамо».

«В тот период я задал вопрос про Гвардиола Чорлуке. Он сказал, что его нереально пригласить и забрать, потому что он уже на контроле у больших клубов.

Гвардиол своими физическими данными, пониманием игры и очень умными действиями на футбольном поле выделялся. Невооруженным взглядом было видно, что это игрок большого будущего.

Не помню, приходил я к руководству с вопросом о подписании Гвардиола. Но Чорлука четко и ясно ответил, что его нереально получить», – сказал Семин.

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