Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Чорлука: «Дзюба – грязный игрок»

    Бывшему защитнику «Локомотива» Ведрану Чорлуке не нравилось играть против нападающего Артема Дзюбы.

    «Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить, и 0:1! Мне было очень сложно. Перед каждой игрой говорил себе, что не буду обращать внимания на его разговоры.

    Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя. Когда мы играли против «Зенита», готовились к Дзюбе. Если он на поле, то надо было держать его подальше от ворот», – сказал Чорлука.

    • Дзюба в «Локо» год.
    • Контракт истекает летом, но есть опция продления еще на сезон.
    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

    Новости по теме
    Дзюба спрятался в мусорном баке в шоу на СТС 17
    Зе Турбо: «В РПЛ мне нравится один старый нападающий — Артем Дзюба» 4
    Орлов удивился, что Дзюбе разрешили пропустить сбор 10
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.02.2024 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии (9)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1707838255
    Слабак ты вот и плыл) эти хитрости даже дети знают и это норм
    Ответить
    ...уефан
    1707838305
    ...и ещё у моего одна рука грязная)... А так-то он светлый человек)... И игруля нехреновый)...
    Ответить
    sochi-2013
    1707839884
    Либо у Чорлуки трудности с русским языком, либо трудности перевода, либо бомбардир снова сосет.(сенсацию из ничего). Очень некорректный заголовок! Дзюба разводит лохов. (так точнее)
    Ответить
    Дубина
    1707839995
    В аля бзяните был) ! Переобувать надо.
    Ответить
    ramblernasheveverythng
    1707843205
    Дзюба дрочер ватний і за сраний Зеніт грав. Сором ваті!
    Ответить
    Номэд
    1707900798
    Ну так у вшивых немытых играл. Вот и грязный.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+