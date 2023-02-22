Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Чорлука охарактеризовал Ротенберга, с которым больше пяти лет играл в «Локомотиве»

Чорлука охарактеризовал Ротенберга, с которым больше пяти лет играл в «Локомотиве»

22 февраля 2023, 17:58
1

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о совместной игре с Борисом Ротенебргом за московский клуб.

«Я не знал, что папа Бориса Ротенберга — инвестор. Знал, что у него богатая семья, но не знал, что связана с «Локомотивом».

Могу сказать про Борю, что он тренировался на 100% своих сил. Фокус у него полностью был на игре. Сейчас мы можем сказать, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Кто-то скажет, что я – плохой футболист. Но я люблю видеть, когда человек отдаeтся футболу.

У него были травмы, он проигрывал конкуренцию, но к нему было такое же отношение, как и к остальным. Его любили и уважали. Он и атмосферу хорошую держал.

Боря – умный человек, умеет общаться. Он был и среди лидеров, которые общаются с Палычем. Да и с Николичем тоже. Каждый раз, когда у нас были встречи с руководством про бонусы или ещe что-то, Боря присутствовал», — сказал Чорлука.

  • Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.
  • В его активе 17 матчей за 6 сезонов.
  • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

Дзюба сыграет против «Спартака» в первом матче «Локомотива». Кто окажется сильнее?

Еще по теме:
«Наберу Бэйлу, Модричу, Чорлуке – поедем спасать ситуацию»: Павлюченко – о «Тоттенхэме»
Бывший защитник «Локомотива» отказался возглавить загребское «Динамо»
Боженов из «Пари НН» смог занять 4 миллиона рублей на ставки у серебряного призера ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Чорлука Ведран Ротенберг Борис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serglider
1677095014
Ага, тренировался на все свои 100%... игрока, уровня дворовой команды! И да, его папа не причем))) Все сам))) А папа оказывается инвестор!? Берет деньги из бюджета и вкладывает... в свои карманы.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Спартак» в большинстве уступил «Динамо» (1:2)
20:29
23
Тюкавин удален в дерби со «Спартаком» за удар соперника
20:10
3
Мнение Рабинера о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
19:40
Стало известно, планирует ли «Зенит» увольнять Семака
19:34
5
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Динамо» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
20:29
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Локомотив»: 6 сентября 2026
19:37
1
Основной игрок «Зенита» травмировался в матче с ЦСКА
19:29
Интервью Евсеева после победы «Динамо Мх» над «Родиной»
19:11
1
Видео«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
18:59
7
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
2
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
14
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
6
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
14
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
8
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
12
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
19
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+