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    Чорлука охарактеризовал Ротенберга, с которым больше пяти лет играл в «Локомотиве»

    Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука высказался о совместной игре с Борисом Ротенебргом за московский клуб.

    «Я не знал, что папа Бориса Ротенберга — инвестор. Знал, что у него богатая семья, но не знал, что связана с «Локомотивом».

    Могу сказать про Борю, что он тренировался на 100% своих сил. Фокус у него полностью был на игре. Сейчас мы можем сказать, что кто-то сильнее, кто-то слабее. Кто-то скажет, что я – плохой футболист. Но я люблю видеть, когда человек отдаeтся футболу.

    У него были травмы, он проигрывал конкуренцию, но к нему было такое же отношение, как и к остальным. Его любили и уважали. Он и атмосферу хорошую держал.

    Боря – умный человек, умеет общаться. Он был и среди лидеров, которые общаются с Палычем. Да и с Николичем тоже. Каждый раз, когда у нас были встречи с руководством про бонусы или ещe что-то, Боря присутствовал», — сказал Чорлука.

    • Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.
    • В его активе 17 матчей за 6 сезонов.
    • «Локомотив» идет в РПЛ в зоне переходных матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 17:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 22 февраля, 22:43

      Ага, тренировался на все свои 100%... игрока, уровня дворовой команды! И да, его папа не причем))) Все сам))) А папа оказывается инвестор!? Берет деньги из бюджета и вкладывает... в свои карманы.

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