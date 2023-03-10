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    Какой вы футболист?

    Смородская рассказала, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, за что защитник команды Ведран Чорлука получил самый большой штраф в карьере.

    «Помню ли я, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере? Во-первых, он не Чóрлука, а Чорлу́ка, я у него спрашивала. Так вот, за день до матча неожиданно Чарли выпадает из тренировочного процесса. Мне позвонил Славен Билич и сказал, что не может его найти. Стали искать, выяснилось, что он уехал в Хорватию, там была сложная тема.

    Ведран понимал, что нарушил, я его штрафовала не со злости, а из-за того, что нужен порядок. Какая была сумма? Не помню, но она не была значительной. Причина такого поведения Чорлуки была сугубо личной, озвучивать не хочу», – сказала Смородская.

    • Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.
    • После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.
    • С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    10.03.2023 20:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2473

      serglider 10 марта, 22:33

      Смородская рассказала))) забыв упомянуть, что ранее Чорлука задлго до Смородской тоже упоминал этот штраф, объяснив свое отсутствие на тренировке задержкой обратного рейса. Что интересно, точную сумму штрафа так никто и не указал.

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