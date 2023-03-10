Смородская рассказала, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала, за что защитник команды Ведран Чорлука получил самый большой штраф в карьере.

«Помню ли я, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере? Во-первых, он не Чóрлука, а Чорлу́ка, я у него спрашивала. Так вот, за день до матча неожиданно Чарли выпадает из тренировочного процесса. Мне позвонил Славен Билич и сказал, что не может его найти. Стали искать, выяснилось, что он уехал в Хорватию, там была сложная тема.

Ведран понимал, что нарушил, я его штрафовала не со злости, а из-за того, что нужен порядок. Какая была сумма? Не помню, но она не была значительной. Причина такого поведения Чорлуки была сугубо личной, озвучивать не хочу», – сказала Смородская.

Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.

После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.

С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

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