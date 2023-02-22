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    Чорлука рассказал, как Смородская выписала ему самый большой штраф в истории «Локомотива»

    Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о самом крупном штрафе в московском клубе.

    ― Ты пришeл в клуб при Смородской, которая известна долгими беседами о футболе. Широков рассказывал, что разговаривал с ней три часа. У тебя было похожее?

    ― Бывало. Она любила и, думаю, любит футбол. У неe всегда было своe мнение. Иногда я думал: «О чeм она говорит? Это же не так». Однако она знала, чего хочет, в открытую доносила свои мысли. Но не было такого, что мне бы прям запало в память. Зато помню, как она выписала мне самый большой штраф в истории «Локомотива».

    ― За что?

    ― При Биличе мы обыграли «Рубин» 0:1, и после матча я улетел в Хорватию и никому про это не сказал. Думал, успею вернуться к тренировке, но не успел. И никто не знал, где я. Звонили, искали меня.

    Потом через день я вернулся, пришeл на занятие, и Ольга Юрьевна начала мне высказывать: «Ты нормальный!? Мы обзвонили все больницы, звонили всем подряд, а ты не отвечаешь!»

    ― Какой был штраф?

    ― Лучше не говорить, ха-ха. Но я знаю, что после меня несколько игроков тоже как-то улетели из команды, никому не сказав. Я сразу спросил: «Какой у них штраф?»

    И Смородская ответила, что меньше, чем у меня, потому что во время моего проступка Билич сказал: «Пусть у него будет самый большой штраф! Зато он это запомнит и больше так никогда не сделает». После этого я действительно так больше не делал, всегда звонил и предупреждал.

    ― А зачем ты вообще уехал в Хорватию?

    ― Скучал. Тогда я жил в Москве один. Моя жена ещe была моей девушкой, я поехал к ней, к друзьям. Однако не успел вернуться в Москву вовремя из-за задержки самолeта. Классика! В такие моменты всегда так бывает. Но я ошибся, признал эту ошибку, заплатил штраф. Никаких проблем.

    • Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.
    • После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.
    • С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 18:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1311

      Taps 22 февраля, 19:39

      Очередная брехливая баба в футболе.

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      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > Taps 22 февраля, 22:31

      Ну, нравится ей футбол! В России сейчас тренд такой, всякие прошмантовки где только не вылезают: от руководителей клубов до генералов и министров)))

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