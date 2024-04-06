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    Смолов рассказал, с кем из «Локомотива» сохранил общение

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов вспомнил время, проведенное в «Локомотиве».

    – У вас очень много друзей из разных команд, включительно из «Локомотива». Какие у вас ощущения, когда вы играете против своих друзей на поле?

    – Для меня такие случаи всегда приносят теплые чувства. Это очень сентиментально, памятно.

    Что касается «Локомотива», то недаром говорят, что самый дружный и лучший коллектив в «Локомотиве». Была очень классная, семейная атмосфера внутри. Мы были единым целым, и я до сих пор общаюсь со многими ребятами.

    С Николичем периодически на связи, с Юрием Палычем [Семиным] при встрече общаюсь, с Чорлукой переписываемся. Всегда рады друг друга видеть. Тот «Локомотив» был действительно классный, это правда.

    • Смолов был в «Локо» с 2018 по 2022 год.
    • Он выиграл с командой 2 Кубка и 1 Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 00:04
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