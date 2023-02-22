«У кого-то есть яйца, а у кого-то их нет». Чорлука жестко ответил на критику от Глушакова

Экс-защитник «Локомотива» Ведран Чорлука отреагировал на критику со стороны экс-одноклубника Дениса Глушакова.

«Глушаков ещe игроком «Локомотива» говорил, что я мог толком не тренироваться всю неделю, а потом всe равно выходил в основе? Если бы я прочитал или знал про эти слова, когда мы играли вместе, то случился бы конфликт. Но мне в лицо он этого не говорил.

Если есть проблема со мной, то скажи прямо. Но у кого-то есть яйца, а у кого-то — нет. Странно решать какие-то проблемы через журналистов. Но могу сказать, что тот сезон я точно лучше него отыграл, 100%.

Но как футболиста я Глушакова уважаю, а как человека его просто не знаю. Денис ― хороший игрок, он принял правильное решение — ушeл в «Спартак» и стал чемпионом. Но я нормально спал после его ухода из клуба», — сказал Чорлука.

Москвичи купили Чорлуку в 2012 году у «Тоттенхэма» за 7 миллионов евро.

После «Локомотива» игрок закончил карьеру в 2021 году.

С командой Чорлука брал РПЛ, Кубок России (4 раза).

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